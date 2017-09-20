Покоління починається з бунту проти попередників.
Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса

Завдячуючи громадськості, НАБУ відкрило справу проти Льовочкіна, - Бурбак

20 вересня, 2017 - 15:06
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Керівник фракції "Народного фронту" Максим Бурбак на засіданні Верховної Ради заявив, що НАБУ порушило справу проти народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна.

"Хотів би привітати всіх нас, що врешті-решт вчора, завдячуючи громадськості, НАБУ відкрило справу щодо розслідування корупційних діянь Сергія Льовочкіна. Врешті-решт через три роки після Революції Гідності колишнього керівника Адміністрації Президента... притягують і будуть розслідувати усі його діяння", - сказав Бурбак.

Також нардеп нагадав, що "Льовочкін – це людина, яка підписувала подання на колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка, на всю ту російську агентуру, що працювала в органах держаної влади. Вона ж особисто підписувала подання про присвоєння цим агентам Кремля чергових військових звань".

"Я впевнений, що у НАБУ буде досить багато роботи по цьому персонажу. Але турбує одне питання: чому це все зайняло три роки і було неможливим без тиску з боку громадськості?" - зазначив керівник фракції "Народний фронт".

Як відомо, на початку вересня "Народний фронт" закликав правоохоронні органи розпочати кримінальне провадження відносно Льовочкіна. За словами Бурбака, саме Льовочкін "збудував корупційний режим Януковича з нуля, використовуючи гроші свого багаторічного інвестора Дмитра Фірташа".

У свою чергу, Сергій Льовочкін - екс-голова Адміністрації екс-президента Віктора Януковича.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...