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CША ввели нові санкції проти представників Міноборони і розвідки Росії

20 вересня, 2018 - 21:50
Фото Reuters

Сполучені Штати ввели персональні санкції проти 33 фізичних та юридичних осіб з Росії, пов'язаних із оборонним комплексом та  розвідкою.

Про це заявив під час спеціального телефонного брифінгу офіційний представник Державного департаменту США, повідомляє "Укрінформ".

"Частина цього додаткового списку стосується російського оборонного сектору", - зауважив представник американського дипломатичного відомства, ім'я якого не називається.

Він уточнив, що до цієї частини належить лише три прізвища.

"Основна частина сьогоднішнього додаткового списку стосується осіб, діяльність яких пов'язується з розвідувальним сектором Росії", - зазначив представник Держдепу.

За його словами, санкції пов'язані, зокрема, з втручанням Росії у вибори в США та Актом протидії противникам Америки через санкції (CAATSA).

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ, що дає додаткові інструменти для імплементації чинних проти Росії санкцій.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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