День в ООС: Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

20 вересня, 2018 - 19:09
Упродовж четверга, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із забороненого мінськими угодами озброєння.
Про це повідомляє у Facebook прес-служба операції Об'єднаних сил.
За її даними, бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС в районі населених пунктів Кримське та Широкине.
При цьому опорні пункти українських військ поблизу Лебединського ворог обстріляв також з мінометів 82-го калібру.
Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не було.
"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил", - наголосили в прес-службі.
Джерело: День