День в ООС: Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

Упродовж четверга, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із забороненого мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба операції Об'єднаних сил.

За її даними, бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС в районі населених пунктів Кримське та Широкине.

При цьому опорні пункти українських військ поблизу Лебединського ворог обстріляв також з мінометів 82-го калібру.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не було.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил", - наголосили в прес-службі.