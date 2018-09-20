ФІФА презентувала оновлений рейтинг національних збірних

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила вересневий рейтинг національних команд.

В оновленому ранжирі на офіційному сайті організації збірна України піднялася на шість рядків із 1483 очками і тепер займає 29-ту позицію. Це найбільший місячний прогрес у всьому списку.

Тим самим підопічні Андрія Шевченка обійшли в рейтингу національні команди Коста-Ріки, Ісландії, Ірану, Венесуели, Парагваю, а також Ірландії.

Новим лідером ранжиру стала збірна Бельгії, яка на 0,13 бала обійшла попередню кращу команду в списку Францію. Третьою залишається Бразилія.

В решті топ-10 не зазнала змін, де позиції з четвертої по 10-ту відповідно займають: Хорватія, Уругвай, Англія, Португалія, Швейцарія, Іспанія та Данія.

У серпневому рейтингу на збірна України зберегла за собою 35-те місце з 1468 очками.