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Іван Світличний, український літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960—1970-их років, репресований

ФІФА презентувала оновлений рейтинг національних збірних

20 вересня, 2018 - 16:26
Фото UA-Football

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила вересневий рейтинг національних команд.

В оновленому ранжирі на офіційному сайті організації збірна України піднялася на шість рядків із 1483 очками і тепер займає 29-ту позицію. Це найбільший місячний прогрес у всьому списку.

Тим самим підопічні Андрія Шевченка обійшли в рейтингу національні команди Коста-Ріки, Ісландії, Ірану, Венесуели, Парагваю, а також Ірландії.

Новим лідером ранжиру стала збірна Бельгії, яка на 0,13 бала обійшла попередню кращу команду в списку Францію. Третьою залишається Бразилія.

В решті топ-10 не зазнала змін, де позиції з четвертої по 10-ту відповідно займають: Хорватія, Уругвай, Англія, Португалія, Швейцарія, Іспанія та Данія.

У серпневому рейтингу на збірна України зберегла за собою 35-те місце з 1468 очками.

Джерело: День

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