Google допомагатиме "швидким" визначати місцезнаходження пацієнтів

Google співпрацюватиме з операторами швидкої допомоги і рятувальних служб, надаючи їм свої центри обробки даних з інформацією про місцезнаходження людей.

Проте, як пише Engadget, стосуватися це буде лише смартфонів на операційній системі Android.

Наразі Google співпрацює з операторами T-Mobile і RapidSOS і West. Компанія тестує цю систему з початку року, коли користувачі Android викликали службу екстреної допомоги. При цьому Google практично зі 100-відсотковою точністю може дізнатися, де знаходиться людина.

Служба екстреної допомоги щодня отримує дані про 140 тис. людей з 15 країн, що викликають служби.