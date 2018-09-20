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Іван Світличний, український літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960—1970-их років, репресований

Google допомагатиме "швидким" визначати місцезнаходження пацієнтів

20 вересня, 2018 - 23:00
Фото Reuters

Google співпрацюватиме з операторами швидкої допомоги і рятувальних служб, надаючи їм свої центри обробки даних з інформацією про місцезнаходження людей.

Проте, як пише Engadget, стосуватися це буде лише смартфонів на операційній системі Android.

Наразі Google співпрацює з операторами T-Mobile і RapidSOS і West. Компанія тестує цю систему з початку року, коли користувачі Android викликали службу екстреної допомоги. При цьому Google практично зі 100-відсотковою точністю може дізнатися, де знаходиться людина.

Служба екстреної допомоги щодня отримує дані про 140 тис. людей з 15 країн, що викликають служби.

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