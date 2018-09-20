ГПУ порушила справу про можливу помилковість екстрадиції Тумгоєва

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість", яка могла призвести до помилкової екстрадиції до РФ інгуша Тимура Тумгоєва.

Про це повідомила у Facebook речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Сьогодні (19 вересня - УП) до ЄРДР було внесено відомості про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України щодо перевірки обставин екстрадиції Тимура Тумгоєва до РФ та можливої наявності в діях службових осіб ГПУ, СБУ, МВС і ДМСУ ознак службової недбалості шляхом проведення досудового розслідування", - пише вона.

"Якщо в результаті розслідування буде встановлено, що Тумгоєв захищав Україну на Донбасі, то той, хто знав і приховав даний факт під час екстрадиційної перевірки, має бути покараний в рамках кримінального провадження", - процитувала Сарган Луценка.

За її словами, також у середу, 19 вересня, генпрокурор провів зустріч із командиром 8-го батальйону Української добровольчої армії Андрієм Червнем та командиром батальйону імені шейха Мансура Муслімом Чеберлоєвським, на якій навів аргументи та позицію ГПУ у даному питанні.

"Юрій Луценко ще раз наголосив, що дотримується позиції - жоден іноземний громадянин, який воює на українській стороні проти російських окупантів та сепаратистів на Донбасі, не може бути виданий Росії", - підкреслила речниця.

Вона додала, що, крім того, Луценко ініціюватиме спільну нараду з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим щодо обговорення питання про надання Державною міграційною службою за спрощеною процедурою посвідки на постійне проживання іноземцям, хто боронять незалежність України та займаються волонтерством на сході країни.