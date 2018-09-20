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Космозонд NASA "Parker Solar" передав перший знімок корони Сонця

20 вересня, 2018 - 20:32
Фото NASA

Космічний зонд Parker Solar Probe, запущений NASA до Сонця, передав перший знімок зовнішньої атмосфери зірки, відомої як корона.

Про це йдеться на сайті NASA.

Минулого місяця NASA запустила Parker Solar Probe у космос, він повинен наблизитися до Сонця на рекордну відстань у 6 млн кілометрів. На це піде приблизно 7 років.

Під час найближчого підльоту, який, очікується в грудні 2024 року – апарат буде від Сонця на відстані необхідних 6 млн кілометрів, що стане новим рекордом, адже раніше жоден рукотворний об’єкт не наближався так близько до космічного світила.

Наразі вчені тестують інструменти зонда: випускають антени апарата, призначені для вимірювання електричних полів сонячної атмосфери (корони Сонця), перевіряють Solar Probe Analyzers (два електростратичних аналізатора), які будуть відслідковувати сонячні вітри, а також оцінюють роботу Solar Probe Cup – циліндри Фарадея, які будуть вивчати найпоширеніші частинки сонячного вітру.

Джерело: День

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