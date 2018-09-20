Китай планує знизити мита на імпорт більшості товарів

Китайська влада планує знизити рівень мит на більшість товарів, які ввозяться у країну. Метою рішення є стимулювання споживання всередині Китаю для того, аби не допустити згасання росту китайської економіки.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі середній розмір митних тарифів на імпорт у Китаї у декілька разів вищий, за мита у розвинених країнах світу. Наприклад, у США, до початку торговельної війни, середні мита на імпорт складали 3,4%, в той час як у Китаї цей показник складає майже 10%. Зокрема, це було однією з причин, чому президент США Дональд Трамп називав китайську економіку протекціоністською та розпочав торговельну війну.

«Подальшим зниженням рівня мит Китай хоче показати, що він продовжуватиме відкриватися та проводити реформи, незважаючи на ситуацію з торговельною війною. Це як зобов'язання перед місцевою та закордонною аудиторією, це жест», — повідомив Томмі Ксі, економіст Oversea-Chinese Banking Corp.