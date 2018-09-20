Міноборони США дозволило військовим превентивні кіберудари

Нова кіберстратегія Міноборони США надає збройним силам Америки повноваження діяти більш агресивно у випадку кібератак, включно із здійсненням превентивних заходів проти комп'ютерних мереж на території країн, які вважають дружніми щодо США.

Про це повідомляє Голос Америки.

Як відзначає CNN, новий підхід називають у Пентагоні "наступальною обороною" (defend forward - прим. ГА). Стратегія дозволяє військовим США "придушувати шкідливі дії у кіберпросторі у зародку, у тому числі у відповідь на ворожі дії, які не підпадають під визначення збройного конфлікту". Стратегія, яка вже схвалена міністром оборони США Джимом Матісом, також затверджує намір США розвивати хакерські сили "першого удару".

Стратегія, відзначають у CNN, надає США можливість здійснювати наступальні кібероперації з метою захисту важливої інфраструктури США, наприклад, виборчої системи, енергетичних систем та ін.

На пСтратегія може виявитись проблемною, адже на практиці хакери, які здійснюють ворожі дії проти певої країни, використовують для цього комп'ютерні мережі третьої сторони. Наприклад, Росія може використати комп'ютери у Німеччині для завдання удару по США.

Раніше, якщо Агентство національної безпеки США встановлювало, що російські хакери розбудовують комп'ютерну мережу на території європейської країни, Рада нацбезпеки при президенті повинна була спочатку зважити ситуацію, перш ніж США вдалися би до заходів у відповідь. Тепер рішення АНБ для завдання удару у відповідь не потрібне, а військові можуть оперативно завдати удару по мережі на території дружньої країни.

Між тим, згідно з ухваленою стратегією, наступальні кібератаки США не будуть спрямовуватись проти цивільної інфраструктури, адже США мають дотримуватись угоди в рамках ООН, яка забороняє "заподіяння шкоди цивільним об'єктам у мирний час".

Раніше міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен заявила, що відповідь Америки на кіберудари має бути "більш ніж співмірною".

"Якщо дійшо до того, що країна атакує цивільні мережі, цивільні об'єкти, про чесний бій вже не може йтися. Світові норми та стандарти тут вже недоречні. Тому не думаю, що у такому випадку відповідь має бути співмірна. Відповідати треба сильніше", - заявляла у вересні міністр внутішньої безпеки США.