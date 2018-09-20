МВФ продовжив переговори з Україною

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влади України все ще ведуть переговори щодо подальшої співпраці.

Про це заявив офіційний представник Фонду Джеррі Райс, передає Інтерфакс-Україна.

"Місія МВФ відвідала Київ і обговорила з владою України подальшу нашу підтримку макроекономічної стабільності, реформ, економічного зростання і можливу фінансову допомогу з боку Фонду. У мене немає інформації про переговори, які все ще тривають", - сказав він на традиційному брифінгу у Вашингтоні.

Ймовірно, рішення про виділення Україні чергового траншу МВФ прийме тільки після затвердження держбюджету на 2019 рік.

Про це повідомили Українські новини з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

"У процесі переговорів представники місії МВФ висунули вимогу про прийняття державного бюджету України до підготовки меморандуму і винесення його на розгляд ради директорів", - пише ЗМІ.

Нагадаємо, що місія МВФ прибула до України.