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Іван Світличний, український літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960—1970-их років, репресований

МВФ продовжив переговори з Україною

20 вересня, 2018 - 19:30
Фото Reuters

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влади України все ще ведуть переговори щодо подальшої співпраці.

Про це заявив офіційний представник Фонду Джеррі Райс, передає Інтерфакс-Україна.

"Місія МВФ відвідала Київ і обговорила з владою України подальшу нашу підтримку макроекономічної стабільності, реформ, економічного зростання і можливу фінансову допомогу з боку Фонду. У мене немає інформації про переговори, які все ще тривають", - сказав він на традиційному брифінгу у Вашингтоні.

Ймовірно, рішення про виділення Україні чергового траншу МВФ прийме тільки після затвердження держбюджету на 2019 рік.

Про це повідомили Українські новини з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

"У процесі переговорів представники місії МВФ висунули вимогу про прийняття державного бюджету України до підготовки меморандуму і винесення його на розгляд ради директорів", - пише ЗМІ.

Нагадаємо, що місія МВФ прибула до України.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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