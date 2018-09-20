На півночі Каліфорнії локалізували рекордну за площею лісову пожежу

Пожежні повністю локалізували природну пожежу на півночі Каліфорнії, визнану найбільшою за площею в історії цього американського штату.

Про це в середу повідомили представники Федеральної служби охорони лісів США, пише The Huffington Post.

Як наголошується в повідомленні, розміщеному на сайті відомства, пожежа, названа на честь округу Мендосіно, де вона спалахнула в липні цього року, “локалізована на 100%”. Її загальна площа перевищила 1,86 тисяч кв.м. км.

За даними влади, полум’я за два місяці знищило понад 150 будинків і близько 280 будівель в округах Колуза, Лейк і Мендосіно. Пожежа привела до евакуації декількох тисяч чоловік, багато з яких вже повернулися до своїх домівок. При гасінні вогню загинув один пожежник. Причини початку загоряння досі не встановлені.