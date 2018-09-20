На Вінниччині зафіксували два спалахи кору

Від початку вересня у двох школах Шаргородського району на кір занедужали 28 дітей. У місті Шаргород в одній школі захворіли 15 дітей, 10 з яких першокласники, а у селі Лозове Шаргородського району інфекцію підхопили 13 учнів. Наразі загрози життю дітей немає. Чотирьох з них госпіталізували до стаціонару районної лікарні. Інші із середнім ступенем важкості лікуються вдома.

«Головна причина поширення інфекційного захворювання в тому, що у 99 % дітей не було щеплень, – каже начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Тетяна Бондаренко. – Троє дітей з п’ятнадцяти, які захворіли під час другого спалаху, отримали щеплення частково. І причина не в медичних протипоказаннях, а у відмові батьків. Хоча саме батьки, в першу чергу, несуть повну відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей, адже щеплення є обов’язковими для дитячого населення України. На сьогодні ситуація контрольована. Проводяться заходи для зупинення спалаху кору, а саме – вакцинація тих дітей, які ще не хворіли та не були щепленими».

Тетяна Бондаренко додала, що нині Вінниччина на 100 % забезпечена вакцинами, які відповідають календарю щеплень. Наразі у лікувально-профілактичних закладах регіону є більше 25 тисяч доз вакцини від корі, паротиту та краснухи. Ускладнень від вакцинації в області не зареєстровано. З боку медичних працівників відмов щодо проведення щеплень немає. Вакцинуватися може не лише дитяче населення, але й доросле.

Нагадаємо, від початку року у Вінницькій області зареєстровано 1218 випадків захворювання на кір з них – 770 дітей. Було госпіталізовано 790 осіб, до переліку яких також увійшли 490 дітей. Жодного летального випадку на Вінниччині не зареєстровано. Загалом в Україні від кору вже померли 13 осіб.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця