НАБУ оприлюднило листування Омеляна

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило фрагменти листування міністра інфраструктури Володимира Омеляна, які можуть вказувати на можливе приховування чиновником своїх активів.

У відомстві зазначили, що це зроблено "з огляду на суспільний резонанс".

Серед осіб, з якими переписувався Омелян – його дружина, посадова особа одного з органів влади, посередник та брат міністра. Вони обговорювали такі теми, як позашляховик BMW X5, будинок у передмісті Києва та висновок НАЗК щодо відсутності в діях міністра конфлікту інтересів.

У НАБУ наголосили, що докази були зібрані під час опрацювання детективами 30 тимчасових доступів до речей та документів та понад 100 запитів. Наразі матеріали справи налічують понад 20 томів.

"З огляду на отримані докази, слідство припускає, що високопосадовець свідомо приховував свої статки. Так само викликають питання і деякі аспекти його професійної діяльності на посаді міністра", - йдеться в заяві.

Також в Бюро заявили, що Омелян досі не навів аргументованих доказів про походження незадекларованих активів.