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Іван Світличний, український літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960—1970-их років, репресований

Нацрада позапланово перевірить NewsOne через поширення мови ворожнечі

20 вересня, 2018 - 20:10
Фото NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", м. Київ (логотип "NEWSONE") через поширення мови ворожнечі та кліше російської пропаганди.

Про це за результатами засідання у четвер, 20 вересня, повідомив регулятор.

Йдеться, зокрема, про зафіксовані  в ефірі  ознаки порушення частини першої статті 28 Закону України "Про інформацію" та абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" – поширення мови ворожнечі.

"Так, моніторингом мовлення за 31 серпня, 1, 2, 5, 6, 13 і 16 вересня 2018 року в ефірі різних програм мовника зафіксовано висловлювання О. Лукаш, В. Піховшека, Р. Коцаби, Є. Червоненка, М. Добкіна,  Д. Співака, які суперечать вимогам зазначених законодавчих норм", - йдеться у повідомленні.

Також зазназначається, що до Нацради надійшов запит від СБУ щодо поширення в ефірі телеканалу заяв, що містять ознаки прихованого заклику до агресивних дій та програмування агресивної поведінки глядачів.

Джерело: День

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