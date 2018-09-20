Німеччина постачатиме озброєння до Саудівської Аравії

Німеччина схвалила постачання озброєнь до Саудівської Аравії.

Про це йдеться у листі міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра, адресованому німецьким законодавцям, повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, в документі повідомляється, що влада Німеччини схвалили постачання Ер-Ріяду чотирьох систем позиціонування артилерії.

За інформацією Reuters, ця поставка стане першою з березня, коли коаліційний уряд ФРН погодився призупинити продаж озброєння країнам, залученим в конфлікт в Ємені.

У січні стало відомо, що майбутні партнери по правлячій коаліції ФРН — консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) — збираються ще більше посилити політику в сфері експорту озброєнь і не поставляти зброю в країни, які беруть участь в конфлікті в Ємені.