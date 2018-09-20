ООН зафіксувала 6 нападів на храми УПЦ в Україні та обмеження свободи релігії на окупованому Донбасі

Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало шість нападів на храми Української православної церкви (Московського патріархату) з середини травня до середини серпня.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

"Наприклад, 5 серпня 2018 року в Одесі на вхідних дверях трьох храмів були написані слова "Відділення ФСБ". Поліція порушила кримінальні справи за двома з цих інцидентів", - йдеться в звіті за результатами роботи моніторингової місії ООН з прав людини в Україні з 16 травня до 15 серпня 2018 року.

У звіті також зазначається, що на території так званих "ДНР" і "ЛНР" процедури обов'язкової реєстрації всіх релігійних організацій обмежують свободу релігії і переконань і викликають занепокоєння щодо безпеки прихожан.

Так, на території "ЛНР" 2. лютого 2018 року було ухвалено "закон", згідно з яким передбачено шестимісячний термін, протягом якого всі релігійні організації, що хочуть діяти на цій території, мають зареєструватися, а відсутність реєстрації вважатиметься припиненням їхньої діяльності. Термін цієї реєстрації продовжено до 15 жовтня.

Закон вимагає подання персональних даних засновників організації, при цьому для реєстрації організації вона повинна мати як мінімум 20 засновників. "Це вимога викликає для багатьох релігійних організацій двояку проблему. Деякі парафіяни не хочуть, щоб "влада" знала про їх належність до певної релігійної організації. Деякі бояться зіткнутися з труднощами на території, контрольованої урядом, якщо стане відомо, що вони зареєстровані в "республіці", - наголошується в звіті.

13 квітня 2018 року на території, контрольованій "ДНР", було ухвалено "закон" про свободу віросповідання та релігійні об'єднання, який наказує всім релігійним організаціям до 1 березня 2019 роки пройти процедуру "реєстрації".

У звіті УВКПЛ повідомляється, що 21 червня 2018 року так званіе "МДБ ДНР" закрило єдину мечеть у Донецьку. У приміщенні було проведено обшук, вилучено релігійну літературу, а двох парафіян-мусульман допитали і змусили підписати зобов'язання не залишати територію, яку контролюється "ДНР".

Доповідь УВКПЛ ООН про ситуацію з правами людини в Україні було підготовлено за результатами роботи моніторингової місії ООН з прав людини в період з 16 травня до 15 серпня 2018 року. Було проведено 177 детальних інтерв'ю зі свідками і жертвами порушень і утисків прав людини, а також під час поїздок до населених пунктів, розташованих як на території, контрольованої урядом України, так і на території, контрольованої незаконними збройними групами.