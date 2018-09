Особистий архів Оруелла включено до реєстру документальної спадщини ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включила до реєстру документальної спадщини “Пам’ять світу” (Memory of the World) особистий архів Джорджа Оруелла.

Про це повідомила Спілка Джорджа Оруелла на офіційній сторінці у Facebook з посиланням на публікацію у газеті The Guardian.

Архів містить щоденники, журналістські та письменницькі нотатки Оруелла, в тому числі фразу, увійшла в “1984” : “Війна — це мир; свобода — це рабство; незнання — сила”.

В ЮНЕСКО вибір пояснили так: твори Оруелла “справили величезний вплив на розвиток людської думки по всьому світу, і цей вплив актуально і до цього дня. Жоден серйозний огляд поточних подій, навіть сьогодні, в першій чверті XXI століття, не обходиться без згадки Оруелла і його ідей ”.

“Пам’ять світу” — це програма по захисту всесвітнього документальної спадщини, заснована в 1992 році. Повний список пам’ятників опублікований на сайті ЮНЕСКО.

Дордж Оруелл був автором також культових журналістських репортажів, таких як: “Данина Каталонії” (Homage to Catalonia, 1938) та “Дорога на Віґан-Пірс” (The Road to Wigan Pier, 1937), а також автобіографічного репортажу “У злиднях Парижа і Лондона” (Down and Out in Paris and London, 1933).