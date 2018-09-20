Перший український катер "Кентавр" випробують в Одесі, - ВМС

Перший десантно-штурмовий катер проекту «Кентавр», побудований на київському суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському» на замовлення Міністерства оборони України, перебазується із Києва до Одеси упродовж трьох-чотирьох тижнів.

Про це повідомив начальник Управління кораблебудування Командування Військово-морських сил капітан 1 рангу Василь Радчук, передає Радіо Свобода.

«Нині на катері – безпосередньо на воді – встановлюють основне і додаткове обладнання, зокрема, навігаційне, обчислювальні комплекси та системи, високоточні елементи тощо. Після цього розпочнуться швартовні і продовжаться заводські випробування. Роботу механізмів та систем перевірять під час ходу катера Київським морем», – зазначив він.

Офіцер зауважив, що перебазовувати «Кентавр» з Києва до Одеси буде його екіпаж.

Командиром першого десантно-штурмового катера «Кентавр» призначений старший лейтенант Сергій Одинець. Під час анексії Криму в 2014 році він, тоді курсант Севастопольської академії ВМС, не зрадив військовій присязі і вийшов на материкову Україну.

Після прибуття до місця базування розпочнуться державні випробування «Кентавра», за результатом яких десантно-штурмовий катер має бути прийнятий до складу ВМС України.

Раніше повідомлялося, що у Києві спустять на воду нові десантні катери "Кентавр".

14 вересня на київському суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському» урочисто спустили на воду перший вітчизняний десантно-штурмовий катер проекту 58503 («Кентавр»).

Як зазначив командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко, зокрема «Кентавр» використовуватиметься морською піхотою для десантно-штурмових дій. На ньому може розміститися 36 осіб, катер обладнано реактивною системою залпового вогню і бойовими модулями.