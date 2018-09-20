Президенту Академії наук Литви Юрасу Банісу присвоїли звання Doctor Honoris Causa УжНУ

У четвер, 20 вересня, на засіданні Вченої ради УжНУ званням Почесного доктора Ужгородського національного університету удостоїли Президента Академії наук Литви, професора Юраса Баніса. Диплом і професорську мантію вручив ректор УжНУ професор Володимир Смоланка.

Проректор з наукової роботи УжНУ Ігор Студеняк представляючи нового Doctor Honoris Causa зазначив: « Виражаючи свою глибоку повагу, маємо за честь присвоїти почесне звання і вручити атрибути Почесного доктора Ужгородського національного університету литовському науковцю, фізику, габілітованомудоктору наук, професору, президенту Академії наук Литви і просто визначній особистісті Литовської Республіки пану Юрасу Банісу нашому великому другу - за особисті наукові досягнення у галузі фізики, освіти та науки, вагомий внесок у розвиток міжнародного співробітництва між Україною і Литовською Республікою».

Отримуючи нагороду, почесний доктор УжНУ Юрас Баніс наголосив: «Це дуже хвилюючий момент для мене, я дуже вдячний Ужгородському національному університету за плідну співпрацю, яка триває вже з 80-х років ХХ століття. Ми з ужгородським науковцями маємо більше 100 спільних наукових публікації у провідних світових виданнях, маємо чимало спільних наукових проектів. Впевнений, наша співпраця буде успішною і надалі».

Юрас Баніс народився 30 грудня 1962 року у Вільнюсі. Після закінчення Вільнюської середньої школи розпочав навчання на фізичному факультеті Вільнюського університету, який успішно закінчив у 1985 році. Працював викладачем Вільнюського університету, очолював лабораторію діелектричної спектроскопії фазових переходів при кафедрі радіофізики фізичного факультету, був деканом фізичного факультету Вільнюського університету тапроректором з наукової роботи. У період з 2012 по 2015 рік Юрас Баніс - ректор Вільнюського університету. З 2011 року стає дійсним членом Академії наук Литви, а 24 жовтня 2017 року на загальних зборах членів Академії Юрас Баніс обраний президентом Академії наук Литви. Юрас Баніс - визнаний у Європі та світі науковець. Він автор понад 350-ти наукових статей. Брав участь у міжнародних наукових конференціях у Німеччині, Франції, Італії, США, Японії, Китаї, Росії, Англії, Іспанії, Чехії, Польщі, Україні та ін., виступив з понад 900 доповідями на конференціях, набував досвіду та проводив наукову роботу в Оксфордському університеті (як Соросівський стипендіат) та у Лейпцігському університеті (як стипендіат Премії Гумбольдта).

Василь Ільницький, Ужгород, фото автора