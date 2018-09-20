Процес денуклеаризації КНДР має завершитися до січня 2021 року, - Помпео

Процес денуклеаризації КНДР "має завершитися до січня 2021 року", заявив в середу держсекретар США Майк Помпео, якого цитують західні ЗМІ.

У своїй заяві Помпео повідомив, що запросив міністра закордонних справ Північної Кореї Лі Ен Хо на двосторонню зустріч в Нью-Йорку, передає Інтерфакс-Україна.

"Сполучені Штати вітають президента Мун Чже Іна і голову Кім Чен Ина з успішними результатами їх зустрічі на саміті в Пхеньяні. Ми вітаємо факт повторного підтвердження президентом Мун Чже Іном і головою Кім Чен Ином домовленостей угоди сінгапурського саміту про повну денуклеаризацію, включаючи демонтаж усіх об'єктів в Йонбені у присутності інспекторів з США і МАГАТЕ", - наголошується в заяві американського держсекретаря.

Він також вказав на позитивну реакцію Вашингтона на готовність лідера КНДР демонтувати полігон для проведення ядерних випробування Тончан-ні.

"Ми також вітаємо рішення голови Кіма завершити демонтаж полігона Тончан-ні, про який було раніше оголошено, в присутності американських і міжнародних інспекторів. Ми розглядаємо це як крок у напрямку остаточної повної денуклеаризації Північної Кореї, як було погоджено головою Кімом на саміті в Сінгапурі з президентом Трампом", - підкреслюється в заяві.

У Пхеньяні з 18 по 20 вересня проходить третій міжкорейський саміт. За словами президента Південної Кореї Мун Чже Іна, дві корейські держави вперше домовилися про конкретні кроки в області денуклеаризації, Північна Корея також погодилася усунути "всі джерела конфліктів" на Корейському півострові. Сторони підтвердили готовність до активніших зусиль щодо перетворення Корейського півострова на "вільну від ядерної зброї зону миру".

Демонтаж ядерного реактора в Йонбені передбачений домовленостями з денуклеаризації Корейського півострова, досягнутими на червневій зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа в Сінгапурі.

Також за підсумками саміту досягнуто домовленості про створення в Жовтому морі буферної зони, в якій не проводитимуться артилерійські стрільби та військово-морські навчання. В районі демаркаційної лінії, що розмежовує дві держави, буде створена зона вільна він наземних військових навчань і артилерійських стрільб.

Для запобігання зіткнень повітряних суден документ передбачає створення польотної зони. Сторони скоротять кількість прикордонних постів.