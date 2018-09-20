Рада призначила двох суддів Конституційного Суду

У четвер, 20 вересня, Верховна Рада України призначила двох суддів Конституційного Суду України.

"Суддями Конституційного Суду за квотою Верховної Ради України 230 голосами призначено Ірину Завгородню і Олега Первомайського", - йдеться в заяві.

Депутати призначили двох суддів Конституційного Суду з чотирьох запропонованих кандидатур. Завгородня (Блок Петра Порошенка) та Первомайський (Народний фронт) отримали найбільшу кількість голосів під час рейтингового голосування.

У результаті їхні кандидатури були поставлені на голосування Ради.