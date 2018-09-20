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Іван Світличний, український літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960—1970-их років, репресований

Рада призначила двох суддів Конституційного Суду

20 вересня, 2018 - 19:53
Фото з архіву "Дня"

У четвер, 20 вересня, Верховна Рада України призначила двох суддів Конституційного Суду України.

"Суддями Конституційного Суду за квотою Верховної Ради України 230 голосами призначено Ірину Завгородню і Олега Первомайського", - йдеться в заяві.

Депутати призначили двох суддів Конституційного Суду з чотирьох запропонованих кандидатур. Завгородня (Блок Петра Порошенка) та Первомайський (Народний фронт) отримали найбільшу кількість голосів під час рейтингового голосування.

У результаті їхні кандидатури були поставлені на голосування Ради.

Джерело: День

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