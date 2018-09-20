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Рада розпустила ЦВК

20 вересня, 2018 - 16:45
Фото з архіву "Дня"

Рада звільнила 13 із 15-ти членів Центральної виборчої комісії, термін повноважень яких завершився.

За ухвалення постанови 4789-д "Про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії" проголосували 278 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, ВР звільнила голову ЦВК Михайла Охендовського, його заступників Андрія Магеру та Жанну Усенко-Чорну, секретаря комісії Тетяну Лукаш, а також членів ЦВК Тамару Астахову, Юрія Данилевського, Ігоря Жиденка, Броніслава Райковського, Олександра Чупахіна, Юлію Швець, Олександра Шелестова та Валерія Шелудька, термін повноважень яких завершилися 1 червня 2014 року, а також члена ЦВК Олександра Осадчука, повноваження якого вичерпалися 3 лютого 2017 року.

Водночас свої посади зберігають обрана у квітні 2014 за квотою «Свободи» Катерина Махніцька і Олег Діденко, що обирався за квотою партії "УДАР", строк повноважень яких закінчується у 2021 році.

Відповідно до закону термін повноважень членів Центральної виборчої комісії становить 7 років.

Верховна Рада за поданням Президента призначає та звільняє членів ЦВК, згідно з пунктом 21 ч. 1 ст. 85 Конституції України.

Джерело: Укрінформ

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