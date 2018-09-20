США планують підписати з Іраном новий договір щодо розробки ядерної зброї та балістичних ракет

США розраховують підписати новий договір з Іраном, який би охоплював як його ядерну програму, так і програму з розробки балістичних ракет.

Про це заявив в середу спецпредставник Держдепартаменту США з Ірану Брайан Хук під час виступу в інституті Хадсона, передає Інтерфакс-Україна.

За повідомленням західних ЗМІ, він також зазначив, що в Тегерані не зацікавлені вести переговори, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа і держсекретаря США Майка Помпео про їхню готовність зустрітися з іранським керівництвом.

За його словами, у Вашингтоні "чітко сказали, що готові до переговорів (з Іраном - ІФ)". Однак, продовжив Б.Хук, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, президент Хасан Рухані і міністр закордонних справ Джавад Заріф "вказали на те, що вони не зацікавлені в переговорах".

"Це їхня позиція, і ми її поважаємо", - додав Б.Хук.

Раніше, цього місяця Д.Трамп заявив, що можливість проведення переговорів з іранською стороною залежить від Тегерана, а не від нього самого.

У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з ядерної угоди Ірану з "шісткою". До листопада США розраховують повністю відновити зняті з Ірану в рамках цієї угоди санкції.

У Вашингтоні закликають Тегеран укласти інший договір, який би включав в себе не тільки питання, пов'язані з ядерною програмою, але, зокрема, тему іранських балістичних ракет. Іранська влада заявляє, що не має наміру вести з США подібних переговорів.