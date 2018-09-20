США посилили режим санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що дає додаткові інструменти для імплементації чинних проти Росії санкцій.

Про це Трамп у четвер сповістив спікерів Сенату і Палати представників США, йдеться у повідомленні Білого дому.

"Підписаний мною указ дозволить забезпечити подальшу імплементацію санкцій, надавши в рамках закону IEEPA додаткові повноваження міністру фінансів. Також указ дає можливість департаментам та агентствам уряду США вживати необхідні заходи у рамках їхніх повноважень, щоб переконатися в повній імплементації цих обмежувальних заходів", - йдеться у заяві.

"Ці санкції можуть включати заборону на деякі фінансові операції, конфіскацію майна, заборону на видачу ліцензій на експорт, відмову у видачі віз і у в'їзді на територію США. Також можливі санкції щодо найближчих помічників людей, які потрапили до списку санкцій", - йдеться у повідомленні.

Трамп додав, що дозволив міністру фінансів США Стівену Мнучіну в координації з держсекретарем Майком Помпео вживати заходів та використовувати всі повноваження, надані президенту в рамках International Emergency Economic Powers Act (Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження), Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (Про протистояння противникам Америки шляхом санкцій) та Ukraine Freedom Support Act (Закон про підтримку свободи України ) для виконання цілей, визначених цим наказом.