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Туск: План Британії щодо Brexit не спрацює

20 вересня, 2018 - 17:54
Фото Reuters

Голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що запропонований прем’єром Великої Британії Терезою Мей так званий "план Чекерс" про майбутні взаємини з ЄС не спрацює.

Із такою заявою Туск виступив після завершення неформального саміту ЄС у Зальцбурзі, повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

"Усі поділяють думку, що хоча у пропозиції "Чекерс" (позиція Лондона на переговорах з ЄС, схвалена урядом у заміській резиденції Чекерс - Ред.) є позитивні елементи, запропоновані рамки економічного співробітництва не спрацюють, і не в останню чергу через те, що вони можуть підірвати єдиний ринок", - сказав Дональд Туск.

"Моментом істини Brexit-переговорів стане жовтневе засідання Європейської Ради. У жовтні ми очікуємо максимального прогресу та результатів", - додав Туск.

Велика Британія повинна вийти з Євросоюзу 29 березня 2019 року, проте переговори між Лондоном та Брюсселем щодо умов виходу все ще тривають.

Держави-члени ЄС та головний переговірник Брюсселя Мішель Барньє вже давно попереджаютьпро те, що вони не приймуть пропозиції Терези Мей. Брюссель стверджує, що її план розділить єдиний ринок ЄС.

Нагадаємо, Мей вимагає від ЄС поступок щодо угоди.

 
              
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