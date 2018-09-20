У Братиславі відбулась акція за звільнення Сенцова та інших українських політв’язнів у РФ

У Братиславі відбулась сидяча акція протесту за звільнення Олега Сенцова та українських бранців Кремля.

Акцію організували небайдужі словацькі інтелектуали, митці, правозахисники. MY SME OLEG SENCOV (Ми всі - Олег Сенцов), долучились студенти, молодь, просто небайдужі люди, повідомив на своїй сторінці у Facebook громадський діяч, президент Центру глобалістики «Стратегія-XXI Михайло Гончар.

“Акція відбувалась прямісінько у центрі столиці, на Hlavne namestie (Головній площі). Було приємно бачити у числі тих хто сказав своє слово на захист українських бранців друзів України, таких як Саша Дулеба, Григорій Месежніков, Владімір Більчик та багато інших. Коли учасників IV Українсько-Словацького Форуму повідомили, що сьогодні увечері буде відбуватись акція на підтримку Олега Сенцова, у нас не було іншої думки як приєднатися! Відчули і державну підтримку. Заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар та співробітники посольства України приєднались до акції, як і представники словацької влади. Словаки спраглі до інформації про українських бранців Кремля. А ще завдяки Людмилі Вербицькій, яка була одним з натхнеників цієї акції, ми провели прес-конференцію для словацьких ЗМІ, де однією з ключових тем були Олег Сенцов і доля бранців Кремля”, - йдеться у повідомленні.

Аналогічна акція відбувалась у цей же час в Празі, оскільки так і було задумано чеськими та словацькими митцями й інтелектуалами - це буде спільна акція, як спільно чехи та словаки протистояли 50 років тому вторгненню Кремля в Чехо-Словаччину для придушення Празької весни.

"Нам усім потрібно продовжувати боротьбу за звільнення 70-ти бранців Кремля і наших полонених на Донбасі. Міжнародні хвилі підтримки спонукають до цього!", - резюмував Гончар.

Нагадаємо, Олег Сенцов був незаконно засуджений в Росії в серпні 2015 року на 20 років колонії суворого режиму за сфабрикованим звинуваченням в плануванні терактів в включеному Криму. 14 травня 2018 року режисер оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення всіх українських політв'язнів у Росії.

З вимогою негайно звільнити Сенцова в останні місяці виступили численні діячі світової культури, а також політики і правозахисники. У США петиція на сайті Білого дому в підтримку українського режисера набрала понад 100 тисяч підписів. Це означає, що тепер відповідно до американського законодавства документ буде спрямований на розгляд профільного відомства.

Всього в Росії і включеному Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.

Зазначимо, 20 вересня — 130-й день голодування Сенцова. У світі не змовкають заклики звільнити «бранців Кремля».

Про це читайте у ексклюзивному матеріалі "Дня" «Їм, як ніколи, потрібна наша підтримка».