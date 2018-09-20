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Іван Світличний, український літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960—1970-их років, репресований

У Британії консерватори планують запропонувати Мей піти у відставку

20 вересня, 2018 - 09:12
Фото: bod.org.uk

Депутати Консервативної партії Великої Британії мають намір запропонувати прем'єр-міністру країни Терезі Мей піти у відставку в березні 2019 року.

Про це пише британська газета The Telegraph.

"Депутати вважають березень місяцем, коли для країни настане дедлайн щодо виходу зі складу Євросоюзу", - нагадує видання.

За даними журналістів, у них є список потенційних кандидатів, який можуть очолити уряд після Мей. При цьому, консерватори сумніваються в можливостях екс глави МЗС Бориса Джонсона, а його наступника Джеремі Ханта називають "темною конячкою".

Як відомо, Велика Британія має залишити ЄС 29 березня. На порядку денному поки що немає повної угоди про вихід країни, а також деякі незадоволені члени консервативної партії країни погрожують не підтримати угоду, яку має намір досягти Тереза Мей.

Напередодні Мер Лондона Садік Хан закликав провести ще один референдум щодо виходу Британії з ЄС, звинувативши уряд країни у провалі свого завдання щодо укладення вигідного договору з Євросоюзом.

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