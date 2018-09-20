У Дніпрі встановили рекорд України

15-16 вересня в Дніпрі на фестивалі науки, техніки і сучасних технологій Interpipe TechFest встановили рекорд України. В експозоні української промислової компанії ІНТЕРПАЙП побудували найбільший комплекс моделей промислового обладнання з картону.

Відвідувачам Interpipe TechFest продемонстрували макет обладнання, який використовується на різних етапах металургійного виробництва та металообробки – від заготівлі брухту до фінішної обробки готової продукції. Експозиція була дійсно великою – кожен з 4 макетів від 2 до 6 метрів в довжину і до 3 метрів у висоту.

Об'єкти виготовили з картону в масштабі від 1: 3 до 1: 1. Виконавцем макетів-рекордсменів виступила компанія «Картонатор».

«Щороку в експозоні ІНТЕРПАЙП ми доступно і наглядно демонструємо відвідувачам Техфесту, як за допомогою сучасних технологій виробляють трубну і колісну продукцію для клієнтів в 80 країнах світу. Цього року на нашому стенді відвідувачі побачили грейфер навантажувача Sennebogen для захоплення брухту, сталь-ківш Danieli для транспортування сталі, верстат для різання труб на мірні довжини Lisinger і токарний верстат для чистової механічної обробки залізничних коліс Knuth. За допомогою доповненої реальності ми показали, як це нове, ефективне обладнання працює на заводах ІНТЕРПАЙП, і розповіли, як відбувається заготовка лому, виплавка сталі, прокат і фінішна обробка труб та коліс», - розповів Дмитро Кисилевський, Директор з корпоративних відносин ІНТЕРПАЙП.

«У нас великий досвід у виробництві картонних меблів, декорацій і виставкових стендів. Однак створення комплексу промислового обладнання з картону було для нас амбітним викликом. Щоб виготовити максимально реалістичні об'єкти, ми побували на сучасному виробництві ІНТЕРПАЙП і побачили обладнання «наживо». Наші моделі мало чим поступаються реальним об'єктам в розмірах – картонний верстат Knuth, наприклад, досягає 3 метрів в довжину, що всього в 2 рази менше за оригінал. Решта моделей – від 2 до 6 метрів, і кожна з них пофарбована в реальні кольори», - каже Олег Іванов, директор компанії «Картонатор».

Interpipe TechFest – найбільший технічний і науково-популярний фестиваль центральної і східної України, промислової частині країни. Проводиться з 2016 р і включає виставку сучасної інженерії і техніки, лекторій в форматі «просто про складне», змагання з технічних дисциплін. У 2017 році фестиваль відвідали 15 тис. осіб.

Ініціатор фестивалю – українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП.