У Львівській області запровадили мораторій на публічне використання російськомовного продукту

Депутати Львівської обласної ради прийняли рішення про впровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.

Про це повідомляє Львівський портал.

"Мова йде про впровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Львівської області до моменту повного припинення окупації території України", - зазначається у повідомленні.

Дане рішення прийняли "з метою уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі; задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої мовної русифікації; беручи до уваги численні звернення патріотичних та ветеранських громадських організацій".

Своєю чергою Львівська обласна державна адміністрація має вжити заходів щодо створення міжвідомчої робочої групи (за участю громадськості, правоохоронних органів та районних державних адміністрацій) з метою проведення систематичної роз’яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

При цьому органам місцевого самоврядування області рекомендується ухвалити аналогічні рішення щодо встановлення на відповідній території такого ж мораторію.

Виконавчому апаратові обласної ради доручено напрацювати та подати на розгляд обласної ради звернення до Верховної Ради України щодо необхідності внесення змін до законодавчих актів України стосовно заборони публічного відтворення аудіовізуальних творів мовою держави-агресора.