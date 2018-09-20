У ніч на 21 вересня Україна долучається до загальноєвропейської акції "Ніч кажанів"

У ніч з 20 на 21 вересня відзначається одна з найнезвичайніших природоохоронних дат – Ніч кажанів.

З 1997 року це – загальноєвропейська природоохоронна акція, в якій беруть участь усі країни, що є сторонами Угоди про збереження кажанів у Європі – EUROBATs (діє з 1991 pоку, ратифікована Верховною Радою України 19 травня 1999 року).

Про це повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів України на офіційній сторінці у Facebook.

Кажани – дивовижні ссавці, які, завдяки своїй будові, оволоділи мистецтвом польоту.

Кажани ведуть нічний спосіб життя і цьому є своє пояснення. У них дуже слабкий зір, пристосований тільки до темряви. Проте у кажанів чудово розвинені нюх і слух, які допомагають полювати і орієнтуватися в просторі, а також унікальна здатність до ехолокації, яка окрім них властива тільки дельфінам.

Кажани зустрічаються всюди, крім полярних районів і високогір'я. І головне – всі вони безпечні.

Виняток становлять кажани-вампіри з великими і гострими зубами, що мешкають в Латинській Америці і харчуються кров'ю дрібних гризунів, птахів, а зрідка – і домашньої худоби.

Що стосується кажанів, що мешкають в Україні та Європі, їх боятися не варто. Всі вони – комахоїдні тварини. Більше того, кажани навіть корисні, оскільки знищують багатьох шкідливих комах, які також активні в темний час доби, а вдень вислизають від уваги птахів.

Багато видів кажанів перебувають на межі зникнення. Проблема особливо загострилася в останні десятиліття. Це пов'язано з вирубкою дуплистих дерев (саме в дуплах більшість цих звірків знаходить притулок), із застосуванням різних отрутохімікатів (кажани гинуть, наївшись «отруєних» комах) і переслідуванням з боку людини – через елементарне незнання та забобони.