У Вінниці курсанти-льотчики склали Держіспити з льотної підготовки

Курсанти випускного курсу льотного факультету Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, які опановують вертольоти, військово-транспортні літаки, упродовж двох днів складали державні іспити на базі бригади транспортної авіації, яка дислокується під Вінницею. Доводячи свою психологічну готовність та професійну зрілість майбутні військові льотчики транспортної авіації та штурмани здійснювали навчально-тренувальні вильоти і вдень, і вночі. Іспити у небі пройшли успішно, запевняє прес-офіцер Командування Повітряних Сил ЗСУ Дмитро Струтинський, і тепер курсанти повертаються до Харкова.

«До Вінниці для складання державних іспитів прибуло шість курсантів. Вони добре підготовлені, мають практику у виконанні льотних завдань. Хлопці вмотивовані і налаштовані на максимальне використання своїх можливостей щодо підвищення своєї льотної майстерності. Під час держіспиту із поставленими завданнями справилися, показавши гарні результати. І це, відверто, не дивно, бо за підготовку курсантів відповідають досвідчені військові льотчики, за плечима яких виконання багатьох миротворчих місій та участь в АТО, а тепер – ООС на теренах Луганської та Донецької областей», – каже прес-офіцер.

Під час державних іспитів курсанти-льотчики і військові штурмани виконали вправи відповідно до своїх спеціальностей, зокрема складали державний екзаменаційний політ для перевірки техніки пілотування, навігації та виконували різні вправи – від польотів за маршрутом з умовною висадкою десанту до бойового застосування літака.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця