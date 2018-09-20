У ЄП обговорять затримання Росією 120 суден ЄС

У Європейському парламенті дуже стурбовані ситуацією із затриманням Російською Федерацією 120 суден під прапором Євросоюзу і обов'язково вимагатимуть припинення російської блокади в Азовському морі.

Про це у четвер, 20 вересня, заявив співголова парламентського комітету асоціації Україна-ЄС з боку Європейського парламенту Даріуш Розатті під час брифінгу у Верховній Раді, передає "РБК-Україна".

За словами євродепутата, РФ значною мірою зловживає міжнародною практикою, яка дає можливість оглядати судна.

"Нас дуже турбує ситуація в Азовському морі, де Росія всупереч практиці, яка була раніше, затримує і оглядає судна. Вони затримують їх на дві - три доби. Згідно зі статистикою, 120 суден, які йшли під прапором ЄС, були затримані з квітня. Ми в Європейському парламенті піднімемо це питання та будемо вимагати, щоб це припинилось", - повідомив Розатті.