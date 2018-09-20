Вітчизна — це не хтось і десь, Я — теж Вітчизна.
Іван Світличний, український літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960—1970-их років, репресований

У ЄП обговорять затримання Росією 120 суден ЄС

20 вересня, 2018 - 17:07
Фото: euinside.eu

У Європейському парламенті дуже стурбовані ситуацією із затриманням Російською Федерацією 120 суден під прапором Євросоюзу і обов'язково вимагатимуть припинення російської блокади в Азовському морі.

Про це у четвер, 20 вересня, заявив співголова парламентського комітету асоціації Україна-ЄС з боку Європейського парламенту Даріуш Розатті під час брифінгу у Верховній Раді, передає "РБК-Україна".

За словами євродепутата, РФ значною мірою зловживає міжнародною практикою, яка дає можливість оглядати судна.

"Нас дуже турбує ситуація в Азовському морі, де Росія всупереч практиці, яка була раніше, затримує і оглядає судна. Вони затримують їх на дві - три доби. Згідно зі  статистикою, 120 суден, які йшли під прапором ЄС, були затримані з квітня. Ми в Європейському парламенті піднімемо це питання та будемо вимагати, щоб це припинилось", - повідомив Розатті.

Джерело: РБК-Україна

Більше новин

ЄC погрожує Facebook і Twitter санкціями
Туск: План Британії щодо Brexit не спрацює
У Британії консерватори планують запропонувати Мей піти у відставку
Уряд Угорщини розпочав кампанію проти резолюції Європарламенту
У Європарламенті розказали, як покращити відносини Туреччини з ЄС
Асоціація з ЄС: станом на перше півріччя 2018 року Україна виконала 41% зобов’язань

Новини партнерів

Loading...