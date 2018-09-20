У Запоріжжі представили європейську програму Tandem Ukraine

Tandem - це міжнародна програма співпраці між культурними і громадськими організаціями, створена MitOst eV і UNAEDI за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини і Європейського культурного фонду.

Її мета в тому, щоб поєднати культурних діячів з різних країн для того, щоб разом вони могли реалізувати спільний проект, отримали на нього кошти і зробили внесок у культуру їхнього міста/країни. Учасники отримують робочі візи в міста або регіони один одного і протягом року, відвідуючи різні країни, де їм проводять лекції щодо того, як реалізувати задум, розробляють свій проект.

«Сам Tandem був заснований в 2011 році. В Україні він не так давно. Ми провели аналіз, які міста найменше подавали заявки на участь у ньому, і це: Запоріжжя, Кропивницький, Тернопіль, Полтава, Суми. У зв'язку з цим ми вирішили презентувати в них Tandem перед початком нового набору. Коли організація подає заявку на перший конкурс і проходить, то вона шукає собі партнера для колаборації, після чого вони разом подаються на друге коло відбору. Наприклад, коли я була учасницею, у нас була колаборація з музеєм фотографії Гельсінкі, і ми зробили дослідження аматорської фотографії в Україні і Фінляндії. Як результат, ми випустили книжку про аматорське фото», - розповіла учасниця проекту Tandem Ukraine 2016-2017 року Катерина Радченко.

Участь дає можливість невеликим організаціям зв'язатися з іноземними структурами, які не відповіли б їм при інших обставинах. А крім того, отримують бюджет, якого раніше не було.

Зараз у «Тандемі» бере участь 35 країн. Не так давно до нього приєдналися Молдова, Білорусь та країни Близького Сходу, такі як Вірменія та Грузія. Як відзначають організатори, це є плюсом для українців, які погано володіють англійською, оскільки тепер вони можуть знайти партнера, який розмовляє знайомою мовою.

Реєстрація на Tandem Ukraine 2018-2019 почнеться вже цієї осені. Подати заявку можна на офіційному сайті проекту. До її початку презентація пройде в інших містах України, нагадаємо, це Тернопіль, Полтава, Суми. З цього року, крім громадських організацій, незалежних культурних менеджерів, податися на Tandem Ukraine можуть і державні установи.

Євген ТЕРЕЩЕНКО, Запоріжжя