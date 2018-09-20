У жовтні українсько-польський кордон може бути паралізовано через страйк

Співробітники Прикордонної служби Польщі планують розпочати так званий італійський страйк, якщо уряд відмовиться від виконання висунутих ними умов.

У разі, якщо вони підуть на цей крок, перетин польсько-українського кордону може тривати не шість годин, як тепер, а добу, передає Gazeta Wyborcza.

"Рух на польсько-українському кордоні зростає нечуваними темпами. З січня по серпень поточного року його перетнули майже 14,5 млн осіб. Уже сьогодні ситуація на польсько-українському кордоні погана, але справжня катастрофа тільки попереду", - зазначає видання.

У протесті планують взяти участь усі силові відомства і воєнізовані служби Польщі. Серед іншого вони вимагають збільшення зарплат.

Організатори вже оголосили план протестів: спочатку загальнопольська демонстрація співробітників у жовтні та, якщо уряд не піде на поступки після цього, "італійський страйк".

Джерела видання в прикордонній службі повідомляють, що в разі страйку кордон між Україною і Польщею буде фактично паралізовано.

МВС Польщі відповіді на запитання про план дій у такій ситуації не дало.