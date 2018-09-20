Україна буде послідовно протидіяти спробам послабити санкційний тиск на РФ, - Порошенко

Україна завжди відстоювала питання застосування санкцій до Росії за агресію проти нашої держави і протидіятиме спробам їх послаблення, наголошує Президент Петро Порошенко.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента на офіційному сайті.

«Ми будемо послідовно протидіяти спробам послабити санкційний тиск на Росію. Тактичне завдання Кремля – зняття санкцій у січні наступного року під приводом нібито невиконання Україною Мінських домовленостей – я думаю, що ми цей сценарій маємо зруйнувати», - наголосив Глава держави у щорічному Посланні до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році».

«Майже переконаний, що зняття ми не допустимо, однак, знайте, що ризик пом’якшення є», - додав він.

Те, що Росія так наполегливо бореться з санкціями, свідчить тільки про те, що вони ефективні і діють, переконаний Петро Порошенко. «Бо рубль падає навіть при зростанні цін на нафту. Бо російська влада змушена підвищити пенсійний вік. Російська влада пішла на підвищення ПДВ. Це і є ціна агресії», - підкреслив Президент.

Глава держави зауважив, що існують думки про те, що санкції у зв’язку з анексією Криму та російською окупацією Донбасу виглядають м’якішими, ніж ті, які впроваджено згодом у відповідь на втручання у вибори чи хімічну атаку в Солсбері. Та головне, що вони нині застосовуються не лише через ситуацію в Україні, підкреслив Петро Порошенко.

«Неприємний осад, звичайно ж, є, але ж, з іншого боку, надзвичайно важливо, що санкції проти Москви тепер пов’язані не лише з Україною. Чому? Бо це означає, що приходить абсолютно тверезе розуміння того, що Росія — це не лише наша проблема. Що вона є загрозою для усього цивілізованого світу», - наголосив він.

Президент також зазначив, що факт подовження українським Парламентом Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» минулого року став неприємною несподіванкою для Кремля. «Своїм відповідальним голосуванням саме ви, шановні народні депутати, вибили козир із рук Путіна. І хочу наголосити, що росіянам тоді довелося істотно корегувати свою тактику. Тепер вони знову дістали цю заяложену карту. Кремль та його посіпаки вкотре намагаються переконати європейську спільноту у неготовності української сторони подовжити дію закону. Це, на думку РФ, є нібито свідченням неспроможності України виконувати взяті на себе зобов’язання. Отже, мовляв, санкції у зв’язку з цим мають бути зняті», - сказав Президент.

«Погодьтеся, було би злочинною помилкою дати Московії шанс звинуватити Україну в невиконанні угод і добитися послаблення санкційного тиску. Я абсолютно переконаний, що це точно не український сценарій», - наголосив він.