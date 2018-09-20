Українка стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо

17 річна українська спортсменка Дар’я Білодід отримала "золото" чемпіонату світу з дзюдо, який проходить на татамі "National Gymnastics Arena" в Баку (Азербайджан).

У фіналі чемпіонату світу у ваговій категорії до 48 кг Білодід перемогла чемпіонку світу-2017 японку Фуну Тонакі, повідомляє Sport Arena. Тим самим Білодід стала наймолодшою спортсменкою, яка вигравала титул чемпіонки світу серед дорослих.

Білодід вирішила атакувати, не відкладаючи завдання проводити прийоми на останні секунди. Вона провела непогану атаку впродовж першої хвилини, але Тонакі змогла відзахищатися. Але наприкінці другої хвилини Дар’я знайшла свій шанс і провела кидок на оцінку іппон. Це дострокова перемога.

Зазначимо, що на шляху до фіналу дорослого чемпіонату світу Дар’я Білодід виграла три сутички в попередніх раундах, а у півфіналі здолала олімпійську чемпіонку Ріо.