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Іван Світличний, український літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960—1970-их років, репресований

Українська "Викрадена принцеса" вийшла у міжнародний прокат

20 вересня, 2018 - 10:48
Фото: stolenprincess.com

Анімаційний фільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" після показу в Україні очікує вихід на екрани східних країн та у Південній Америці.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ще не всюди вийшов в прокат (мультфільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" - ред.), ще рухаємось і очікуємо прокат на достатньо великих територіях, зокрема, у Латинській Америці, Венесуелі, Чилі, Кореї, Китаї, Японії. Також є плани, щоб поширити мультфільм на англомовні країни", - розповів директор анімаційної студії Animagrad Єгор Олесов на прес-конференції в Києві.

Нагадаємо, "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" - український 3D-анімаційний фільм-фентезі, режисера Олега Маламужа, за мотивами казки російського поета Олександра Пушкіна "Руслан і Людмила".

Прем'єра стрічки в Україні відбулася 7 березня 2018 року. Фільм розповідає про мандрівного артиста Руслана, який рятує викрадену злим чарівником Чорномором принцесу Мілу.

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