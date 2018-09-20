Українські громади США долучилися до міжнародної акції до 85-х роковин Голодомору

Українські громади США зі штатів Іллінойс, Мічиган, Міннесота та Канзас 16 вересня долучилися до міжнародної акції "Запали свічку пам'яті", приуроченої до 85-х роковин Голодомору.

Про це повідомляється на сторінці Генерального консульства України в Чикаго у Facebook.

"На вшанування дітей Голодомору, тих, які були вбиті, і тих, які вижили, але на все життя лишилися у неофіційному і невизнаному в Україні статусі "жертви Голодомору", 1 вересня 2018 року стартувала міжнародна акція "Запали свічку пам'яті", до якої 16 вересня долучилися українські громади штатів Іллінойс, Мічиган та Канзас", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у консульстві, заходи у зв'язку із 85-ми роковинами Голодоморуу Чикаго розпочалися поминальною панахидою, яку відслужили Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет та представники українського духовенства в США.

Зокрема, у штаті Іллінойс зазначену акцію було проведено в Українській православній церкві Святого Андрія Первозваного (м.Блумінгдейл), де розташований Пам’ятник жертвам Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років. Під час заходу українська молодь зачитала імена 85 дітей, які не пішли до школи 1 вересня 1933 року, адже померли від голоду.

Після закінчення офіційної частини заходу відбувся "голодний обід", під час якого усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих через Голодомор.

Як повідомлялося, з 1 вересня, за 85 днів до Дня пам’яті жертв Голодомору, Україна і світ почали вшановувати загиблих під час геноциду 1932-1933 років українців.