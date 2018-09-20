В Україні можуть з'явитися китайські та французькі електровози

Компанія "Укрзалізниця" підписала меморандум про взаєморозуміння з двома виробниками устаткування і залізничного рухомого складу - з французькою Alstom і китайською CRRC.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Наша стратегічна мета - оновлення парку локомотивів. Наразі ми вже маємо стратегічного партнера в постачанні тепловозів. І тому активно вивчаємо можливості ефективної співпраці з оновлення парку електровозів", - зазначив керівник УЗ Євген Кравцов.

Про деталі меморандумів з китайцями і французами не повідомляється, проте в "Укрзалізниці" кажуть, що керівництво компанії буде наполягати на локалізації виробництва.

"Потреби компанії - придбати не менше 200 локомотивів протягом наступних семи років, а до 2029 року - до 500 нових електровозів. Якщо вантажні і пасажирські вагони здатні виготовити вітчизняні виробники, то до виробництва сучасних локомотивів необхідно залучити іноземні компанії", - розповів Кравцов.

Наразі частка електрифікованих колій "Укрзалізниці" становить 47%, недавно урядом поставлено завдання протягом двох років довести цю цифру до 54%.

При цьому парк електровозів налічує близько 800 одиниць, їх середній вік дорівнює 39,2 рокам, а зношеність - 92%.