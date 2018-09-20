В Ужгороді почалася міжнародна конференція “Спільне виробництво кіно в рамках транскордонного співробітництва”

У четвер, 20 вересня, в ужгородській «Галереї Ілько» відкрилася міжнародна конференція «Спільне виробництво кіно в рамках транскордонного співробітництва», яку організували Закарпатська фільмкомісія, Закарпатська ОДА, Ужгородська міською рада за підтримки Українського культурного фонду та УжНУ.

Як заявив на відкритті заходу його модератор фільмокомісіонер Олександр Мерявчик , - конференція має стати якісно новим етапом у розвитку кіновиробничих ініціатив у Закарпатській області. Більшість кінорежисерів і продюсерів приїхали до нас з конкретиними ідеями конкретних пректів, які вони хочуть реалізувати на Закарпатті. Наші італійські колеги вважають, що Закарпаття має потенціал для зйомок близько 300 проектів упродовж року. Окрім промоції краю, формування його позитивного іміджу, розвиткутуризму, це матиме щей значний бізнесовий ефект, адже для зйомок кіно залучають консультантів з числа місцевих фахівців, учасників масовок, прототипів кіноперсонажів, фахівців з виготовлення бутафорії. «Кіношники» під час зйомок потребують житло, харчування, транспорт – усе це відкриває нові можливості для місцевого бізнесу. Протягом трьох днів роботи конференції її учасники відвідають ті локації, які є цікавими їм для зйомок. Це – замки Закарпаття, палаци, природні і ландшафтні памятки.

Конференція проходить у два етапи. Під час першого відбулися дві панельні дискусії –«Перспективи спільного виробництва фільмів у міжнародній ко-продукції на Закарпатті» та «Формування фондів для розвитку кіноіндустрії в регіоні». Спікери панелей – продюсери Віктор Шевченко (Київ), Ярослав Міненко (Одеса), режисер Іван Філа (Прага), оператор Ян Герах (Варшава), заступник Ужгородського міського голови Олександр Білак, начальник управління стратегічного планування та моніторингу соціально-економічного розвитку, департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА Любомир Багрій, фільмкомісіонер В’ячеслав Єгоров (Ужгород), продюсер Андрій Суярко (Київ), режисер Амадеуш Мітіч (Варшава), директор «Агенції регіонального розвитку та транскордонного співробітництва» Михайло Данканич та фільмкомісіонер Олександр Мерявчик (Ужгород) наголошували на важливості роботи у кінопродукції в сучасному глобалізованому світі, розповідали про специфічні функції фільмокомісій та наголошували на унікальних можливостях кінематографічного та інвестиційного потенціалу Закарпаття.

Виступаючі звернули увагу на тк, що місцевим органам влади, власникам і менеджерам комерційних структур слід всебічно допомагати реалізовувати ініціативи кінопроектів, які мають стосунок до Закарпаття, формувати спеціальні фонди для підвищення ефективності роботи фільмокомісії на теренах області, провести круглий стіл щодо започаткування системи кінематографічної освіти.

В ході другого етапу учасники конференції оглянули місцеві локації, які можуть бути використані для розбудови кіновиробничих потужностей. Ужгородська міська рада презентувала перший проморолик про кіновиробничий потенціал міста.

Учасники конференції переконані, що Закарпаття має високі шанси стати перспективним кіноосередком і важливу роль у цьому має зіграти Закарпатська фільмкомісія, яка створить хороший фундамент для ефективної роботи знімальних груп.

Василь Ільницький, Ужгород, фото автора