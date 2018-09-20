В Японії Абе переобраний головою правлячої партії

Прем’єр міністр Японії Сіндзо Абе в четвер був переобраний головою правлячої Ліберально-демократичної партії Японії. Таким чином, він зберігає за собою пост прем'єр-міністра країни, який займає з 2012 року і заступає на третій термін.

Про це пише газета The Japan Times.

За Абе проголосувала більшість членів партії. Він переміг свого єдиного суперника, колишнього міністра оборони Шигеру Ішиба, отримавши 553 із 807 голосів, отримавши підтримку п'яти з семи фракцій правлячої партії.

Зазначається, що продовжений термін на посаді прем’єра свідчить про те, що Абе, який вже майже шість років вважається найвпливовішим прем'єр-міністром у світі, та найефективнішим прем'єр-міністром в історії Японії.

Крім того у середу ввечері, в останній день періоду виборчої кампанії, Абе звернувся до великої аудиторії, зібраної перед станцією Акіхабара в Токіо, щоб вперше проголосити свою кандидатуру на президентських виборах. Його союзники, в тому числі Асо і Амарі, неодноразово рекламували його як "обличчя" нації, заявивши, що він підняв глобальну присутність країни до беспрецедентного рівня.

Зазначається, що Абе зараховує себе до "відновлювачів гідної економіки" і однією з стратегічних цілей його політичного курсу Абе-номіки (Abenomics) є прийняття альянсу Японія-США і посилення його до більш високого рівня.