Верховна Рада затвердила новий склад ЦВК

Верховная Рада назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии - в том числе вместо 13 тех, у кого истек срок полномочий.
Голосування за кожного кандидата відбувалося окремо.
Наразі парламент призначив до Центральної виборчої комісії 14 осіб:
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Басалаєву Аллу Валентинівну - 280 голосами,
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Бернацьку Наталію Іларіонівну - 307 голосами,
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Вербенського Михайла Георгійовича - 286 голосами,
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Євстігнєєва Андрія Сергійовича - 309 голосами,
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Єфремову Ірину Олексіївну - 307 голосами,
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Желтову Ольгу Миколаївну - 305 голосами,
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Конопольського Олега Миколайовича - 288 голосами,
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Кустову Світлану Миколаївну - 306 голосами,
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Лотюк Ольгу Степанівну - 296 голосами,
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Плукаря Віталія Володимировича - 302 голосами,
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Радченка Євгенія Володимировича - 289 голосами,
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Сліпачук Тетяну Володимирівну - 317 голосами,
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Шипілова Леонтія Миколайовича - 208 голосами,
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Юзькову Тетяну Леонідівну - 307 голосами.
Нагадаємо, що Рада розпустила ЦВК.