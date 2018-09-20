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Верховна Рада затвердила новий склад ЦВК

20 вересня, 2018 - 17:29
Фото з архіву "Дня"

Верховная Рада назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии - в том числе вместо 13 тех, у кого истек срок полномочий.

Голосування за кожного кандидата відбувалося окремо.

Наразі парламент призначив до Центральної виборчої комісії 14 осіб:

  1. Басалаєву Аллу Валентинівну - 280 голосами,

  2. Бернацьку Наталію Іларіонівну - 307 голосами,

  3. Вербенського Михайла Георгійовича - 286 голосами,

  4. Євстігнєєва Андрія Сергійовича - 309 голосами,

  5. Єфремову Ірину Олексіївну - 307 голосами,

  6. Желтову Ольгу Миколаївну - 305 голосами,

  7. Конопольського Олега Миколайовича - 288 голосами,

  8. Кустову Світлану Миколаївну - 306 голосами,

  9. Лотюк Ольгу Степанівну - 296 голосами,

  10. Плукаря Віталія Володимировича - 302 голосами,

  11. Радченка Євгенія Володимировича - 289 голосами,

  12. Сліпачук Тетяну Володимирівну - 317 голосами,

  13. Шипілова Леонтія Миколайовича - 208 голосами,

  14. Юзькову Тетяну Леонідівну - 307 голосами.

Нагадаємо, що Рада розпустила ЦВК.

Джерело: День

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