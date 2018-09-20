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Іван Світличний, український літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960—1970-их років, репресований

Вирок екс-помічнику Трампа Флінну планують винести 18 грудня

20 вересня, 2018 - 11:59
Фото: Reuters

Суд, який розглядає справу колишнього помічника президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна, оголосив, що вирок відставному чиновнику може бути винесено 18 грудня 2018 року.

Про це повідомляє Reuters.

У провину Флінну ставиться те, що він на допитах в ФБР надав неправдиві свідчення щодо змісту своїх бесід під час контактів з колишнім тоді послом РФ у Вашингтоні Сергієм Кисляком.

За даними розслідування, в бесідах нібито обговорювалося питання про можливе скасування американських санкцій проти Росії, що Флінн приховав від ФБР.

Майкл Флінн, пробув на посаді радника президента близько трьох місяців і був змушений піти у відставку на тлі розгорнутої проти нього кампанії обвинувачень. Він пішов на угоду зі спецпрокурором Робертом Мюллером, що розслідує "російський слід" у американських виборах 2016 року, визнавши себе винним.

Джерело: День

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