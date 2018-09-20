Вітчизна — це не хтось і десь, Я — теж Вітчизна.
Іван Світличний, український літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960—1970-их років, репресований

Закон про збільшення кількості членів ЦВК набув чинності

20 вересня, 2018 - 11:04
Фото: president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до ст.6 закону про Центральну виборчу комісію, що збільшує кількісний склад комісії з 15 до 17 членів, і закон вже опубліковано в офіційній пресі.

"19.09.2018 повернуто з підписом президента", - йдеться в графі про стан проходження законодавчої ініціативи на сайті Верховної Ради.

Також закон вже опубліковано у парламентській газеті Голос України.

Він вступає в силу з дня опублікування.

Згідно з опублікованим на сайті парламенту порядком денним на четвер, на вечірньому пленарному засіданні народні депутати планують звільнити членів Центральної виборчої комісії, термін повноважень яких закінчився, а замість них призначити нових членів Центрвиборчкому.

Як повідомлялося, 18 вересня Верховна Рада збільшила кількісний склад Центральної виборчої комісії з 15 до 17 членів. Закон вступить у силу з дня публікації. У середу вдень Верховна Рада не підтримала проекти постанов, згідно з якими кілька парламентаріїв пропонували скасувати результати голосування за закон 18 вересня, після чого спікер парламенту Андрій Парубій його підписав і повідомив, що направляє документ на підпис президенту.

Джерело: День

Більше новин

США планують підписати з Іраном новий договір щодо розробки ядерної зброї та балістичних ракет
Вирок екс-помічнику Трампа Флінну планують винести 18 грудня
Німеччина постачатиме озброєння до Саудівської Аравії
В Японії Абе переобраний головою правлячої партії
У Британії консерватори планують запропонувати Мей піти у відставку
Facebook розширить засоби захисту сторінок політиків перед виборами

Новини партнерів

Loading...