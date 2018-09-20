Закон про збільшення кількості членів ЦВК набув чинності

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до ст.6 закону про Центральну виборчу комісію, що збільшує кількісний склад комісії з 15 до 17 членів, і закон вже опубліковано в офіційній пресі.

"19.09.2018 повернуто з підписом президента", - йдеться в графі про стан проходження законодавчої ініціативи на сайті Верховної Ради.

Також закон вже опубліковано у парламентській газеті Голос України.

Він вступає в силу з дня опублікування.

Згідно з опублікованим на сайті парламенту порядком денним на четвер, на вечірньому пленарному засіданні народні депутати планують звільнити членів Центральної виборчої комісії, термін повноважень яких закінчився, а замість них призначити нових членів Центрвиборчкому.

Як повідомлялося, 18 вересня Верховна Рада збільшила кількісний склад Центральної виборчої комісії з 15 до 17 членів. Закон вступить у силу з дня публікації. У середу вдень Верховна Рада не підтримала проекти постанов, згідно з якими кілька парламентаріїв пропонували скасувати результати голосування за закон 18 вересня, після чого спікер парламенту Андрій Парубій його підписав і повідомив, що направляє документ на підпис президенту.