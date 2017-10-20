Адвокат Зайцевої винить у ДТП водія авто "Фольксваген Туарег"

У смертельній аварії у Харкові винен водій автівки "Фольксваген-Туарег", адже зупинився за стоп-лінією на почав рухатися на жовтий сигнал світлофору. Про це заявила адвокат підозрюваної Олени Зайцевої Юлія Козир, передає "112 Україна".

"Автомобіль "Фольксваген Туарег" перед початком руху на перехресті вулиць Сумська та провулку Мечникова знаходився за стоп-лінією і в не належному місці. Добре видно навіть не спеціалісту те, що "Фольксваген Туарег" починав рух на жовтий забороняючий сигнал світлофора. З цього приводу питання – чого на лаві підозрюваного знаходиться Зайцева Олена?" - сказала адвокат.

За її словами, об’єктивні дані можна отримати з приводу наявності причинно-наслідкового зв’язку тільки з одного документу, який об’єктивно може свідчити про наявність вини даної особи - це висновок судової авто-технічної експертизи.

"Прошу враховувати, що Олена Зайцева підозрюється у скоєнні необережного злочину, прошу враховувати, що її дії були ненавмисними. Вважаю, що на сьогодні нема жодного доказу наявності такого причинно-наслідкового зв’язку (між діями Зайцевої і тим, що загинули люди, - ред.). Тому, казати про наявність обґрунтованої підозри зараз неможливо", - сказала Козир.

Окрім того, вона заявила про два факти порушення прав її підозрюваної - примушення до повторної здачі аналізів та публікацію фото посвідчення водія Зайцевої після аварії.

"Після того, як первісні аналізи були відібрані в неї (Зайцевої, - ред) і вона була доставлена до слідчого управління, де з нею проводились слідчі дії, по вулиці Маяковській, 22, до будівлі увірвалась близько 50 людей, які в час проведення слідчих дій у слідчого Волкова у кабінеті, знаходились під кабінетом. Вимагали вони або пояснень Зайцевої, чи ця дівчина чи не ця, змушували її пройти повторні аналізи", - заявила Козир.

Вона зазначила, що раніше не мала наміру заявляти про це, але змінила думку після того, як сторона звинувачення заявила, що підозрювана перебувала під дією опіатів.

"Також хочу заявити про грубе порушення прав підозрюваної з приводу того, що одразу після скоєння ДТП в Інтернеті з’явилось посвідчення водія Зайцевої Олени, фотокопія його, зі слів Олени Зайцевої, посвідчення водія вона надавала тільки в руки працівнику поліції, який був присутній на місці ДТП. Через кілька хвилин фотокопія документів, які містять дані про особу, з’явились в Інтернеті на всіх сайтах. Я вважаю, що це навіть могло спричини загрозу життю та здоров’ю Олени і членів її родини", - сказала адвокат підозрюваної.

Нагадаємо, під час засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній у харківській ДТП Олені Зайцевій сторона обвинувачення повідомила, у її крові виявили опіати.