Через спалах чуми на Мадагаскарі загинули 94 людини

Через спалах чуми на Мадагаскарі загинуло вже 94 людини, передає Reuters.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я з 1 серпня по 20 жовтня на Мадагаскарі зареєстровано 1 тис. 153 випадки підозри на чуму, з них 300 - підтверджені лабораторними тестами.

Організація поставила антибіотики для лікування приблизно 5 тис. людей від інфекції та понад 150 тис. наборів із засобами індивідуального захисту.

Близько 2 тисяч медиків наглядають за людьми, які мали контакт із хворими на чуму, що дає змогу контролювати ситуацію. Але за інформацією, кілька сотень людей були заражені вірусом у медичних закладах.

Нагадаємо, вчора щонайменше 40 військовослужбовців загинули в результаті вибуху двох автомобілів біля військової бази в Афганістані.