Держава не буде повертати гроші Ахметову за "Укртелеком", - Фонд держмайна

Оскільки приватизація відбувалась за окремо ухваленим законом, то держава не повертатиме гроші за "Укртелеком". Про це у ефірі Еспресо.TV розповів в.о. глави Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

Він пояснив, чому держава звернулась до суду з позовом про перегляд приватизації "Укртелекому".

"Власник "Укртелекому" брав на себе зобов'язання внести $450 млн інвестицій і побудувати нову мережу спеціального зв'язку і передати її державі. Ці зобов'язання не були виконані. Оскільки приватизація відбувалась за окремо ухваленим законом, то держава не повертає гроші за раніше придбане підприємство", - сказав Трубаров.

За його словами, перевірка виконання приватизаційних умов відбувалась станом на 2016 рік. На цей термін зобов'язання не були виконані.

В.о. глави Фонду державного майна вважає, що повторна приватизація "Укртелекому" відбуватиметься згідно умов нового закону, який вже подано до Верховної Ради. На його думку, цей закон дає інвесторам більш чіткі гарантії.

Нагадаємо, Господарським судом міста Києва ухвалено рішення за позовом Фонду держмайна, яким розірвано договір купівлі-продажу акцій ПАТ «Укртелеком» компанією ТОВ «ЕСУ».