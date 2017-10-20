Експерти оприлюднили цифри реального поштового імпорту українців

19 жовтня в Інформаційному агентстві ЛІГАБізнесІнформ під час круглого столу за темою "Поштовий імпорт": наслідки для економіки і законодавче врегулювання" експерти позначили, де закінчується реальний український покупець і починається поштовий комерційний імпортер.

Як зазначають організатори, експерти, чиновники і представники бізнесу аналізували ситуацію, що склалася з "поштовим імпортом" щодо напрацьованого сьогодні механізму виведення економіки з тіні.

«Розвиток транскордонної інтернет-торгівлі ставить перед митними адміністраціями усього світу серйозні виклики, - підкреслив Андрій Саварець, експерт з правових питань дослідного центру CASE Україна. - По-перше, це втрати доходів бюджету, а, по-друге, дискримінація імпортерів. Для України є ще один виклик - використання пільг для поштових посилок з метою «дроблення товарної партії».

На думку експертів, українські недобросовісні торговці, використовуючи пільги, орієнтовані на власні потреби фізичних осіб, дроблять великі комерційні партії товарів, перекидаючи їх посилками, і мінімізують таким чином податки, на корені нівелюючи добросовісну конкуренцію. Ситуація вимагає врегулювання, при цьому повинні бути враховані інтереси всіх зацікавлених сторін, зокрема, звичайних громадян, які купують товари в зарубіжних інтернет-магазинах для особистих потреб.

Учасники круглого столу ознайомилися з даними соцопитування "Онлайн-покупки для власного вживання в Україні і за кордоном", в якому експерти GfK Ukraine опитали 818 он-лайн-покупців у віці від 16 років, які купують товари в інтернеті як в Україні, так і за кордоном. У лідерах такі категорії товарів: одяг, дрібні аксесуари для техніки, взуття, косметика, парфумерія, смартфони.

Як повідомила Лідія Кулиба, керівник відділу досліджень у галузі фінансів і роздрібної торгівлі GfK Ukraine, середня частота он-лайн покупок з українських сайтів становить близько 12-ти в 2017 році (в минулому році ця цифра становила 9 покупок), а з-за кордону - 13 покупок у 2017 році (10 - у 2016 році). В середньому, вартість 1 замовлення з доставкою з України становить близько 1515 грн, а при доставці з-за кордону 1292грн. За структурою опитаних, які протягом останнього року купували товари на зарубіжних сайтах, 94% здійснювали такі покупки для особистого користування, а 15% - для перепродажу знайомим або незнайомим особам. При цьому якщо говорити про аудиторію, яка купувала товари на зарубіжних сайтах з метою їх подальшого перепродажу, то вони в середньому робили це частіше, ніж ті, хто купував товари для особистого використання (в середньому 28 проти 13 разів за рік).

«Таким чином, опитування показало, що пропозиції, які сьогодні озвучив держсекретар Міністерства фінансів Є. Капінус, не «зачеплять» звичайних покупців, зате будуть спрямовані на тих, хто ухиляється від оподаткування, - зазначив директор Інституту соціально-економічної трансформації, експерт реанімаційного пакету реформ Ілля Несходовський. - Дане дослідження показало, що торгівля з українських сайтів з доставкою з-за кордону досягла 7%, і це маркетплейси українських сайтів, коли доставка товару здійснюється з європейських складів під норму безмитного ввезення. Ми бачимо, що частка таких продажів стрімко зростає». Євген Капінус, державний секретар Міністерства фінансів України, повідомив, що Мінфін на підставі міжнародного досвіду та зобов'язань України в рамках Асоціації з ЄС підготував законопроект, який регулюватиме оподаткування поштового імпорту в Україну з метою відбілювання економіки. Олег Платонов, голова громадської ради при Міністерстві економіки України, порадив передбачити в законі механізм ідентифікації осіб за допомогою ідентифікаційного номера, адже паспорти змінюються або бувають двійники-трійники серед користувачів поштових послуг: «Тільки ІПН може працювати - тоді працює податкова система».