Група чеських євродепутатів закликала Земана вибачитись перед Україною

Група депутатів Європейського парламенту від Чехії направила листа до президента країни Мілоша Земана із закликом "вибачитися перед Україною за свої висловлювання, таким чином хоча б частково виправити шкоду".

У листі, який редакція Радіо Свобода має у своєму розпорядженні, також наголошується, що своїм виступом у Страсбурзі Земан підриває авторитет міжнародного права, коли Україна стала жертвою агресії Росії.

«Ця агресія, яка призвела до протизаконна стану у Криму, триває, відтак, є ризиком безпеки для нашої країни і всієї Європи», – мовиться у листі.

На думку чеських європарламентарів, позиція Мілоша Земана суперечить міжнародному праву і позиції чеського уряду. «Крим є складовою України і його анексія у 2014 році була грубим порушенням Будапештської угоди 1994 року, у якій Росія серед іншого зобов’язалась поважати українську незалежність і територіальну цілісність», – зазначається у листі.

Автори звернення вважають, що Мілош Земан не може «свою помилку» пояснювати «особистими поглядами». «Перед Радою Європи Ви не виступали як приватна особа, а як глава держави. Якщо Ви не спроможні виконувати роль президента і достойно представляти Чеську Республіку на міжнародних зібраннях, мали б щонайменше утримуватися від будь-яких висловів, які суперечать інтересам нашої країни і наших союзників», – наголошують у зверненні чеські євродепутати.

Лист-звернення до чеського президента підписали шестеро євродепутатів, серед яких, зокрема, Яромір Штєтіна, Їржі Поспішіл, Людєк Нідермаєр.

Нагадаємо, на днях перед резиденцією президента, пройшла демонстрація проти його позиції щодо незаконно анексованого Криму.