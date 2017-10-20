Кабмін кваліфікував грошове забезпечення поліцейських як доходи, що підлягають індексації

Грошове забезпечення поліцейських відтепер відноситиметься до доходів, що підлягають індексації. Таке рішення Кабміну зафіксоване у постанові від 18 жовтня.

Згідно з постановою №782, уряд вніс грошове забезпечення поліцейських до переліку доходів осіб, чиї грошові доходи підлягають індексації, які одержані в гривнях на території України і не мають разового характеру, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 14 липня Кабмін встановив, що фінансування виплат одноразової грошової допомоги при загибелі або втраті працездатності співробітником поліції охорони здійснюється з державного бюджету.